3 Aralık ne günü? Dünya Engelliler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir?
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı güçlükleri hatırlatan Dünya Engelliler Günü yeniden gündeme taşındı. Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan bu özel gün, engelli vatandaşların haklarına dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve daha erişilebilir bir yaşam için adımların güçlendirilmesini sağlamak amacıyla değerlendiriliyor. Peki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ilan süreci nasıl başladı ve bu günün taşıdığı anlam tam olarak neyi ifade ediyor?
Giriş Tarihi: 03.12.2025 06:40