3 Aralık ne günü? Dünya Engelliler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir?

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Dünya Engelliler Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilerek takvimlere girdi. O tarihten bu yana her yıl 3 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Bu ilan, engelli bireylerin haklarının uluslararası düzeyde tanınması ve korunmasına yönelik atılmış en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.