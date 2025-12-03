Viral Galeri Viral Liste 3 Aralık ne günü? Dünya Engelliler Günü ilk ne zaman ortaya çıktı, önemi nedir?

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı güçlükleri hatırlatan Dünya Engelliler Günü yeniden gündeme taşındı. Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan bu özel gün, engelli vatandaşların haklarına dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve daha erişilebilir bir yaşam için adımların güçlendirilmesini sağlamak amacıyla değerlendiriliyor. Peki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ilan süreci nasıl başladı ve bu günün taşıdığı anlam tam olarak neyi ifade ediyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2025 06:40
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne kısa bir süre kala, bu özel günün tarihçesi ve taşıdığı anlam vatandaşlar tarafından yeniden mercek altına alındı. Engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş kapsamlı etkinliklerle gündeme gelmeye hazırlanıyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NÜN ANLAMI VE TOPLUMSAL ÖNEMİ

Her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin yaşamın her alanına eşit şekilde katılabilmesini desteklemek için önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda hâlâ devam eden engelleri görünür kılmayı amaçlayan gün, toplumda farkındalığın artırılmasına da öncülük ediyor.

Bu özel gün, engelli bireylerin haklarını savunmaya yönelik politikaların güçlendirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına dair çağrıların en yüksek sesle dile getirildiği zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda, toplumun engellilerin karşılaştığı zorlukları daha iyi anlaması ve çözüm üretme konusunda bilinçlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Dünya Engelliler Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilerek takvimlere girdi. O tarihten bu yana her yıl 3 Aralık'ta dünyanın dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Bu ilan, engelli bireylerin haklarının uluslararası düzeyde tanınması ve korunmasına yönelik atılmış en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

