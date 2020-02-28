28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.02.2020

Son dakika: NATO İdlib'e müdahale edecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İdlib'deki son duruma ilişkin çarpıcı ayrıntılar verdi ve NATO bağlamında İdlib özelinde neler yapılacağını aktardı. Esad rejiminin alçak saldırının arkasındaki güç olan Rusya ve bölgedeki diğer faktörlerden İran'ın masadaki çözüm noktasında sözlerinde durmadığına da dikkat çeken Başbuğ İdlib'de gelinen son durumun NATO'nun harekete geçirilmesini kaçınılmaz hale getirdiğini ve Türkiye'nin de gerekli adımı atarak bunu yaptığını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü |Video
Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü |Video
Diyanet'ten Cuma hutbesi
Diyanet'ten Cuma hutbesi
NATO İdlib'e müdahale edecek mi?
NATO İdlib'e müdahale edecek mi?
Göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Akın akın gidiyorlar
Göçmenlere Avrupa kapıları açıldı! Akın akın gidiyorlar
İdlib şehitlerimizin intikamı böyle alındı!
İdlib şehitlerimizin intikamı böyle alındı!
Kalleş İdlib saldırısı sonrası İncirlik Üssü’nde hareketlilik
Kalleş İdlib saldırısı sonrası İncirlik Üssü’nde hareketlilik
Kanlı eller kırılana kadar devam edilecektir
Kanlı eller kırılana kadar devam edilecektir
TSK'dan İdlib’e komando sevkiyatı
TSK'dan İdlib’e komando sevkiyatı
Bakan Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması
Bakan Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması
İdlib'deki kalleş saldırı ABD'de nasıl yankılandı?
İdlib'deki kalleş saldırı ABD'de nasıl yankılandı?
NATO toplantısında neler konuşulacak?
NATO toplantısında neler konuşulacak?
İdlib'den yeni görüntü! TSK yerle bir etti
İdlib'den yeni görüntü! TSK yerle bir etti
Daha Fazla Video Göster