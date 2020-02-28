Son dakika: NATO İdlib'e müdahale edecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İdlib'deki son duruma ilişkin çarpıcı ayrıntılar verdi ve NATO bağlamında İdlib özelinde neler yapılacağını aktardı. Esad rejiminin alçak saldırının arkasındaki güç olan Rusya ve bölgedeki diğer faktörlerden İran'ın masadaki çözüm noktasında sözlerinde durmadığına da dikkat çeken Başbuğ İdlib'de gelinen son durumun NATO'nun harekete geçirilmesini kaçınılmaz hale getirdiğini ve Türkiye'nin de gerekli adımı atarak bunu yaptığını belirtti.