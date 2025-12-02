02 Aralık 2025, Salı

Başkan Erdoğan: Yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var

Başkan Erdoğan: "Yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 20:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28’inci Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18’inci Dönem İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, sık sık yargı camiasını hedef alan ve tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. “Hukukun önünde herkes eşittir.” diyen Erdoğan, “Siyasette yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var.” ifadelerini kullandı.
