02 Aralık 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İngiliz ordusuna "savaş suçu" iddiaları! "Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü"
İngiltere skandal bir haberle çalkalanıyor. 2023’te kurulan "Afganistan Konusunda Bağımsız Soruşturma Komisyonu", 2010-2013 yılları arasında Afganistan’da görev yapan eski bir İngiliz askerini dinledi. Gizli tanık olarak dinlenen kişinin ifadeleri kan dondurdu. Buna göre, İngiliz askerleri o dönemde Afgan sivilleri kasıtlı olarak katletmiş. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.