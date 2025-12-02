İngiliz ordusuna "savaş suçu" iddiaları! "Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü"

İngiltere skandal bir haberle çalkalanıyor. 2023’te kurulan "Afganistan Konusunda Bağımsız Soruşturma Komisyonu", 2010-2013 yılları arasında Afganistan’da görev yapan eski bir İngiliz askerini dinledi. Gizli tanık olarak dinlenen kişinin ifadeleri kan dondurdu. Buna göre, İngiliz askerleri o dönemde Afgan sivilleri kasıtlı olarak katletmiş. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

