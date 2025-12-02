02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İngiliz ordusuna "savaş suçu" iddiaları! "Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü"
İngiliz ordusuna savaş suçu iddiaları! Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü

İngiliz ordusuna "savaş suçu" iddiaları! "Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 16:05
İngiltere skandal bir haberle çalkalanıyor. 2023’te kurulan "Afganistan Konusunda Bağımsız Soruşturma Komisyonu", 2010-2013 yılları arasında Afganistan’da görev yapan eski bir İngiliz askerini dinledi. Gizli tanık olarak dinlenen kişinin ifadeleri kan dondurdu. Buna göre, İngiliz askerleri o dönemde Afgan sivilleri kasıtlı olarak katletmiş. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiliz ordusuna savaş suçu iddiaları! Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü
Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü
"Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü"
Terörsüz Türkiye süreci huzur ve güven getirdi!
Terörsüz Türkiye süreci huzur ve güven getirdi!
Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek
Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli
“Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”
Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık
“Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık”
Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir
“Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir”
Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak
“Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”
Adalet insan onurunu korumaktır
"Adalet insan onurunu korumaktır"
İsrail-İran savaşından yeni görüntüler
İsrail-İran savaşından yeni görüntüler
DEM ve CHP arasında cellat polemiği
DEM ve CHP arasında "cellat" polemiği
Bu proje tarihi bir eşiktir
"Bu proje tarihi bir eşiktir"
Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor
Deprem bölgesinde son çiviler çakılıyor
Daha Fazla Video Göster