Trump’tan İsrail’e: Adım atmayın!

Giriş: 03.12.2025 05:56
Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarının odağında özellikle Suriye olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı katil Netanyahu’ya “Şara’nın önünü tıkayacak hiçbir adım atmayın!” açıklaması gündeme bomba gibi düşerken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan medyasının “Türkiye faktörünün ABD'nin yeni stratejisinde belirleyici hale geldi” açıklamaları sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
