Son dakika haberi... İdlib'deki kalleş saldırı ABD'de nasıl yankılandı? |Video

Son dakika haberi... İdlib'deki kalleş saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Uluslararası kamuoyu, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki alçak saldırılarını kınayarak, şehit olan 33 Türk askerleri için taziye mesajları paylaştı. Kalleş saldırı ABD'den nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven, detayları canlı yayında Londra'dan aktardı.