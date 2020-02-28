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28.02.2020

Son dakika haberi... İdlib'deki kalleş saldırı ABD'de nasıl yankılandı? |Video

Son dakika haberi... İdlib'deki kalleş saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Uluslararası kamuoyu, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki alçak saldırılarını kınayarak, şehit olan 33 Türk askerleri için taziye mesajları paylaştı. Kalleş saldırı ABD'den nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven, detayları canlı yayında Londra'dan aktardı.
Son dakika haberi... NATO olağanüstü toplanıyor! Toplantıda neler konuşulacak? |Video SON DAKİKA HABERİ... NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR! TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK? |VİDEO
Son dakika: İdlibden yeni görüntü! TSK kalleş saldırı sonrası Esad rejim hedeflerini böyle vurdu |Video SON DAKİKA: İDLİB'DEN YENİ GÖRÜNTÜ! TSK KALLEŞ SALDIRI SONRASI ESAD REJİM HEDEFLERİNİ BÖYLE VURDU |VİDEO
Son dakika haberi... NATOnun 4. ve 5. maddeleri neler? NATO neden 4. madde başlığı altında toplanıyor? |Video SON DAKİKA HABERİ... NATO'NUN 4. VE 5. MADDELERİ NELER? NATO NEDEN 4. MADDE BAŞLIĞI ALTINDA TOPLANIYOR? |VİDEO

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