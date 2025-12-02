02 Aralık 2025, Salı
Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı
Dijitalleşen dünyada internet bankacılığı dolandırıcılarının yöntemleri değişti. Sahte hesaplar ve sponsorlu reklamlarla vatandaşı tuzağa düşüren dolandırıcılar, düşük faizli kredi vaadiyle banka hesaplarını boşaltıyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan A Haber'de, özellikle yıl sonunda vatandaşların avantajlı kredi beklentilerini hedef alan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.