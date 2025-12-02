02 Aralık 2025, Salı

Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı
Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı

Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 16:43
Dijitalleşen dünyada internet bankacılığı dolandırıcılarının yöntemleri değişti. Sahte hesaplar ve sponsorlu reklamlarla vatandaşı tuzağa düşüren dolandırıcılar, düşük faizli kredi vaadiyle banka hesaplarını boşaltıyor. Bilişim Uzmanı Osman Demircan A Haber'de, özellikle yıl sonunda vatandaşların avantajlı kredi beklentilerini hedef alan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
