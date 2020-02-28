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Son dakika: İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD ve Almanya'dan açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
ABD VE ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI!

Son dakika haberine göre; 'nin Ankara Büyükelçiliği, 33 askerin 'de şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımlarken, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda, Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Esad rejim güçlerinin dün gece İdlib'de mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

BİR AÇIKLAMA DA BERLİN YÖNETİMİNDEN

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı. Seibert, 'deki Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 'nin kuzeybatısında özellikle İdlib'de yaşanan son askeri gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek, ''30'un üzerinde askerin ölümüne ve çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan Türk mevzilere yönelik saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Bu olayın, bölgedeki gerilimi artırdığını ve İdlib bölgesi için bir ateşkesin ne kadar acil bir şekilde gerekli olduğunu gösterdiğini ifade eden Seibert, bu konuda siyasi görüşmelerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

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