Özel: Celladınıza aşık olmayın

Terörsüz Türkiye süreci, eski ortakları CHP ile DEM Partİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti’ye yönelik “Celladınıza âşık olmayın” sözleri siyasette tansiyonu yükseltti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise CHP’nin iktidarda olduğu yıllarda yaşanan Dersim olaylarını üstü kapalı şekilde hatırlatarak, “Biz celladı çok iyi tanırız” ifadeleriyle Özel’e yanıt verdi.

