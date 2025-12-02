02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özel: Celladınıza aşık olmayın
Özel: Celladınıza aşık olmayın

Özel: Celladınıza aşık olmayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 21:40
Terörsüz Türkiye süreci, eski ortakları CHP ile DEM Partİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM Parti’ye yönelik “Celladınıza âşık olmayın” sözleri siyasette tansiyonu yükseltti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise CHP’nin iktidarda olduğu yıllarda yaşanan Dersim olaylarını üstü kapalı şekilde hatırlatarak, “Biz celladı çok iyi tanırız” ifadeleriyle Özel’e yanıt verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel: Celladınıza aşık olmayın
Özel: Celladınıza aşık olmayın
Özel: Celladınıza aşık olmayın
Bakan Bayraktar, Pakistanlı mevkidaşı Malik ile bir araya geldi
Bakan Bayraktar, Pakistanlı mevkidaşı Malik ile bir araya geldi
Yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var
"Yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var"
Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı
Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı
Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü
"Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü"
Terörsüz Türkiye süreci huzur ve güven getirdi!
Terörsüz Türkiye süreci huzur ve güven getirdi!
Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek
Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli
“Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”
Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık
“Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık”
Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir
“Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir”
Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak
“Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”
Adalet insan onurunu korumaktır
"Adalet insan onurunu korumaktır"
Daha Fazla Video Göster