İdlib saldırısı sonrası ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Suriye konusu masada

Esad rejimi tarafından Türk askerine yönelik olarak sön dönemde gerçekleştirilen 2 kalleş saldırıda 13 askerimizi şehit verdik. Milli Savunma Bakanlığı, Esad rejimi tarafından yapılan saldırılara karşılık verildiğini ve 177 Esad rejimi unsurunun yok edildiğini açıkladı. Öte yandan dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan güvenlik zirvesinde "Kararlılık" mesajı verildi. Süreç içerisinde Rus heyeti ile kritik görüşmeler yapılırken heyetin ülkesine dönmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye gelecek. Yapılacak görüşmelerde İdlib ve Suriye konuları ele alınacak. Gözler bu ziyarete çevrilmişken dün gece saatlerinde ABD Ankara Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.