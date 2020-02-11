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11.02.2020

İdlib saldırısı sonrası ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Suriye konusu masada

Esad rejimi tarafından Türk askerine yönelik olarak sön dönemde gerçekleştirilen 2 kalleş saldırıda 13 askerimizi şehit verdik. Milli Savunma Bakanlığı, Esad rejimi tarafından yapılan saldırılara karşılık verildiğini ve 177 Esad rejimi unsurunun yok edildiğini açıkladı. Öte yandan dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan güvenlik zirvesinde "Kararlılık" mesajı verildi. Süreç içerisinde Rus heyeti ile kritik görüşmeler yapılırken heyetin ülkesine dönmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye gelecek. Yapılacak görüşmelerde İdlib ve Suriye konuları ele alınacak. Gözler bu ziyarete çevrilmişken dün gece saatlerinde ABD Ankara Büyükelçiliği, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
İdlibdeki saldırıyla ilgili ABDden açıklama: NATO müttefikimiz Türkiyenin yanındayız İDLİB'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ ABD'DEN AÇIKLAMA: NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
Başkan Erdoğandan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İDLİB ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son dakika: Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri: Esedin doğduğu köy bile... | VİDEO SON DAKİKA: CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN İDLİB SÖZLERİ: ESED'İN DOĞDUĞU KÖY BİLE... | VİDEO

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