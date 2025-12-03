03 Aralık 2025, Çarşamba

Hava sahası egemenliğinizi daha ileriye taşımanız gerekiyor

"Hava sahası egemenliğinizi daha ileriye taşımanız gerekiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 01:02
Modern savaş doktrinleri hızla değişirken, hava gücü artık çatışmaların seyrini belirleyen temel unsur konumuna yükseldi. Türkiye’nin savunma vizyonundaki bu dönüşümü değerlendiren Askerî Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, günümüz harekât ortamının klasik yaklaşımlarla açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıya büründüğünü belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
