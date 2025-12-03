03 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları “Dünyanın konuştuğu KIZILELMA’yı Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır”
Dünyanın konuştuğu KIZILELMA’yı Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır

“Dünyanın konuştuğu KIZILELMA’yı Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2025 01:01
Gök Vatan’ı kararlılıkla inşa etmeye devam eden Türkiye, tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD radarı ve TÜBİTAK SAGE’nin görüş ötesi radarlı GÖKDOĞAN füzesiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Bayraktar KIZILELMA’nın dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen başarısının Türkiye’de bazı muhalif medya organları tarafından görmezden gelinmesini sert bir dille eleştirdi. Orallı, Türkiye’nin yerli ve milli ölçekte yakaladığı bu ivmenin bilinçli şekilde görmezden gelinmesinin “hazımsızlık” olarak değerlendirilmesinde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın konuştuğu KIZILELMA’yı Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır
KIZILELMANI’nın F-16’dan farkı ne?
KIZILELMANI'nın F-16'dan farkı ne?
Hava sahası egemenliğinizi daha ileriye taşımanız gerekiyor
"Hava sahası egemenliğinizi daha ileriye taşımanız gerekiyor"
Dünyanın konuştuğu Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır
“Dünyanın konuştuğu Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır”
Afet bölgesi ayağa kaldırılıyor
Afet bölgesi ayağa kaldırılıyor
Özel: Celladınıza aşık olmayın
Özel: Celladınıza aşık olmayın
Bakan Bayraktar, Pakistanlı mevkidaşı Malik ile bir araya geldi
Bakan Bayraktar, Pakistanlı mevkidaşı Malik ile bir araya geldi
Yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var
"Yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var"
Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı
Dijital dolandırıcıların düşük faizli kredi tuzağı
Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü
"Kraliyet ordusu sivilleri kasıtlı olarak öldürdü"
Terörsüz Türkiye süreci huzur ve güven getirdi!
Terörsüz Türkiye süreci huzur ve güven getirdi!
Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek
Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli
“Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”
Daha Fazla Video Göster