“Dünyanın konuştuğu KIZILELMA’yı Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır”

Gök Vatan’ı kararlılıkla inşa etmeye devam eden Türkiye, tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD radarı ve TÜBİTAK SAGE’nin görüş ötesi radarlı GÖKDOĞAN füzesiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Bayraktar KIZILELMA’nın dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilen başarısının Türkiye’de bazı muhalif medya organları tarafından görmezden gelinmesini sert bir dille eleştirdi. Orallı, Türkiye’nin yerli ve milli ölçekte yakaladığı bu ivmenin bilinçli şekilde görmezden gelinmesinin “hazımsızlık” olarak değerlendirilmesinde bulundu.

