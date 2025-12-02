Yaşam

Piknik tüpü bomba gibi patladı! Duvar yıkıldı: Anne ve 3 çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Bir binanın mutfağında bulunan piknik tüpü, henüz belirlenemeyen bir nedenle adeta bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle duvarlar yıkılırken, mutfaktaki eşyalar sokağa savruldu. Öte yandan, evde bulunan anne ile üç çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 77. Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı. Patlama sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, patlama sonucunda evin duvarı yıkıldı. Mutfak eşyaları sokağa saçıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.