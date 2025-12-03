İHA sürülerine Tolga zırhlı tehditlere Altay

03 Aralık 2025, Çarşamba

Giriş: 03.12.2025 03:03
Türk savunma sanayiinin yıldızları dünya basınında boy gösteriyor. “Yıllar süren geliştirme ve testlerin ardından Türkiye resmen başladı” başlıklarıyla verilen haberlerde MKE Tolga ve Altay Tankı düşmanın kalbine korku salıyor. A Haber’e katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Tolga ve Altay Tankı’nın nasıl bir sistem olduğu ve ne gibi yeniliklerinin olduğuna ilişkin önemli detaylar verdi.
