İHA sürülerine Tolga zırhlı tehditlere Altay

Türk savunma sanayiinin yıldızları dünya basınında boy gösteriyor. “Yıllar süren geliştirme ve testlerin ardından Türkiye resmen başladı” başlıklarıyla verilen haberlerde MKE Tolga ve Altay Tankı düşmanın kalbine korku salıyor. A Haber’e katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Tolga ve Altay Tankı’nın nasıl bir sistem olduğu ve ne gibi yeniliklerinin olduğuna ilişkin önemli detaylar verdi.