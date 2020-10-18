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Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Ateşkes sürdürülebilir olacak mı? Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva A Haber'e konuştu

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Giriş: 18.10.2020 15:55
Güncelleme:18.10.2020 15:55
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine ateşkesi bozarak gece boyunca sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Peki sürdürülebilir ateşkes olacak mı? Cephede son gelişmeler neler? Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Mustafayeva, "Ermenistan tarafının ne yazılı ne sözlü hiçbir sözüne inanılamaz, bu bozulur. Bu ateşkesten sonra artık itibarlıktan konuşamayız." ifadelerini kullandı.

İşgalci Ermenistan yine ateşkesi bozarak gece boyunca sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Peki sürdürülebilir ateşkes olacak mı? Cephede son gelişmeler neler? Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DURMADAN ATEŞKES BOZULUYOR

Ateşkes dün Minsk Üçlüsünün koordinatörlüğüyle yapıldı yeni bir insani ateşkes razılığına gelindi ama gördüğünüz gibi bunu da artık Ermenistan tarafından beklemek lazım. Birkaç saat geçmeden bile tüm gece onlar tarafından ateşli saldırılar devam etmiş ve yine de devam etmekte. Durmadan ateşkes bozuluyor.

NE YAZILI NE SÖZLÜ HİÇBİR SÖZÜNE İNANILMAZ

Artık biz herhalde böyle bir kanaate gelmeliyiz ki Ermenistan tarafının ne yazılı ne sözlü hiçbir sözüne inanılamaz, bu bozulur. Bu ateşkesten sonra artık itibarlıktan konuşamayız.

BATI'NIN SESSİZLİĞİ

Yalnız şaşkınlık içindeyiz. Çünkü 21. asırda böyle bir cinayetin işlenmesi böyle bir terörün insanlara sivillere karşı işlenmesi ve buna karşı sessiz kalınması şaşırtıcı. Batı ülkelerinin objektif olmalarını beklerdik. Maalesef bu durumu görmüyoruz. Ermenistan tarafının bu cinayetlerini göstersek de yine de istediğimiz tepkiyi alamıyoruz.

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