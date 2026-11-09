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SOLOTÜRK'ten 10 Kasım öncesi Ankara semalarında özel prova! Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SOLOTÜRK'ten 10 Kasım öncesi Ankara semalarında özel prova! Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştireceği saygı uçuşu öncesinde Ankara semalarında prova yaptı. Ankara Valiliğinin duyurduğu program kapsamında 8 Kasım'da saat 12.30'da çevre tanıma uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, saat 16.30'da ise Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yaptı. Ankara semalarında dikkat çeken gösteriye imza atan SOLOTÜRK, 10 Kasım'da saat 16.30'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ithafen Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek.

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