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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçecek?
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçecek?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları siyaset gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

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