Giresun'da özel hastanede skandal iddia! Temizlik görevlisi ameliyatlara mı girdi?

Giresun'da daha önce kalp krizi şüphesiyle başvuran bir hastanın taburcu edildikten dakikalar sonra kalbinin durması iddiasıyla gündeme gelen Özel Ada Hastanesi hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir kişinin, tıbbi eğitimi ve yetkisi bulunmadığı halde uzun süredir ameliyatlara katılarak hastalara müdahalede bulunduğu iddia edildi. Söz konusu kişinin görev tanımı dışında işlemler yaptığı ve hasta kayıtlarında başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü. Hastanenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin de eklendiği CİMER şikâyetinin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Aynı hastaneyle ilgili daha önce gündeme gelen kalp krizi vakasında ise Sağlık Bakanlığı, ilgili sağlık meslek mensubu hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti.