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Şehre Yakın | Yalova'nın saklı güzelliği Şenköy! Zeytin bahçeleri arasında huzur dolu yaşam
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Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şehre Yakın | Yalova'nın saklı güzelliği Şenköy! Zeytin bahçeleri arasında huzur dolu yaşam

A Haber'in “Şehre Yakın” özel haberinde bu kez rota, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy oldu. Yemyeşil zeytin bahçeleri, doğal güzellikleri ve sakin köy yaşamıyla dikkat çeken Şenköy, şehir hayatının kalabalığından uzak, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Huzur dolu atmosferi ve etkileyici manzaralarıyla öne çıkan köyün doğal güzelliklerini A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Murat İçen, “Şehre Yakın” özel haberinde ekranlara taşıdı.

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