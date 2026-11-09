Emekliler için yeni düzenleme sinyali! Bakan Işıkhan: "Güzel müjdelerimiz olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek önemli adımlar atılacağının sinyalini verdi. "Emeklimizin ve asgari ücretlimizin durumunun farkındayız. Güzel müjdelerimiz olacak" diyen Işıkhan'ın açıklamaları, emekli maaşlarına ilişkin yeni düzenleme beklentisini artırdı. Olası düzenlemelerde en düşük emekli aylığı, prim gün sayısı ve ödenen primler arasındaki dengenin nasıl kurulacağı merak konusu oldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında konuk ettiği Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı ile emeklilere yönelik olası düzenlemeleri, masadaki formülleri ve maaş hesaplamalarını değerlendirdi.