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Başkan Erdoğan, Hocalı Soykırımı Anıtı'na çelenk bıraktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, Hocalı Soykırımı Anıtı'na çelenk bıraktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Karabağ'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Şuşa Kalesi'ni ziyaret eden Erdoğan, Hocalı Soykırım Anıtı ve Hankendi Zafer Anıtı'na çelenk bıraktı. Şehitleri anan Başkan Erdoğan, onuruna düzenlenen resmi akşam yemeğine de katıldı. Yemekte Azerbaycanlı sanatçıların seslendirdiği "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısı, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin simge anlarından biri oldu.

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