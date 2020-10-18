Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

Son dakika haberi...İşgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef almasının yankıları devam ediyor. Ermenistan ordusunun genç, yaşlı, kadın, çocuk diye ayırt etmeden vurduğu noktalardan biri de Terter kentiydi. Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek gece boyunca Cebrayil ve çevresini bombaladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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