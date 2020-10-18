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Haberler Galeri Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

Son dakika haberi...İşgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef almasının yankıları devam ediyor. Ermenistan ordusunun genç, yaşlı, kadın, çocuk diye ayırt etmeden vurduğu noktalardan biri de Terter kentiydi. Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek gece boyunca Cebrayil ve çevresini bombaladı. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 10:24
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

İşgalci Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef almasının yankıları devam ederken Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek gece boyunca Cebrayil ve çevresini bombaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

Ermenistan ordusu genç, yaşlı, kadın, çocuk diye ayırt etmeden sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak o yerleşim yerlerinden biri olan Terter'den son gelişmeleri aktardı.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

21 günde 15 bin bomba Terter'de sivilleri vurdu.

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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar

İşte füzenin düştü nokta ve çevrede verdiği zarar...