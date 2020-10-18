18 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ermenistan ateşkese neden uymuyor? A Haber'de flaş açıklamalar: BM Güvenlik Konseyi'nin önlem alması gerekir

Son dakika: Ermenistan ateşkese neden uymuyor? A Haber'de flaş açıklamalar: BM Güvenlik Konseyi'nin önlem alması gerekir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2020 15:21
Güncelleme:18.10.2020 15:24
Son dakika haberi... Ateşkesin başladığı andan itibaren Ermenistan neden ihlale devam etti? Ermenistan ateşkese neden uymuyor? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Jale Aliyeva A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin başladığı andan itibaren Ermenistan neden ihlale devam etti? Ermenistan ateşkese neden uymuyor? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Jale Aliyeva A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BM'NİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİR

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: Daha önceki ateşkesler Ermenistan tarafından ihlal edildi ve öyle bir ihlal edildi ki savaş suçu şeklinde ihlal edildi. Hiç cephe hattında olmayan sivil yerleşim birimlerine ateş açıldı. Bütün uluslararası toplum nezdinde bunun gündeme gelmesi BM Güvenlik Konseyi'nin buna karşı önlem kararı alması gerekir aslında. Bu ciddi bir savaş suçudur.

ERMENİSTAN'IN SAVAŞÇILIĞINI GÖSTERMİŞTİR

Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Jale Aliyeva: Son bir haftada iki kez ihlal edilen insani ateşkesin yine de mürekkebi kurumadan dakikalar saatler geçmeden bile Ermenistan tarafından ihlal edilmesi bir kez daha Ermenistan'ın savaşçılığını göstermiştir.

Son dakika: İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Genç- yaşlı - kadın- çocuk demeden katliam yaptılar SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ! GENÇ- YAŞLI - KADIN- ÇOCUK DEMEDEN KATLİAM YAPTILAR
Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi bozdu! A Haberde flaş açıklamalar: Ermenistan artık Azerbaycan’ın devlet sınırlarını hedef almaya başladı SON DAKİKA: ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ BOZDU! A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: ERMENİSTAN ARTIK AZERBAYCAN'IN DEVLET SINIRLARINI HEDEF ALMAYA BAŞLADI
Son dakika: İşgalci Ermenistanın sivilleri hedef aldığı Terterde sözün bittiği an! Evi yıkılan 15 yaşındaki Terane İsmailli: Ermenilerin bize karşı yaptığı soykırımı düşünüyorum SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI TERTER'DE SÖZÜN BİTTİĞİ AN! EVİ YIKILAN 15 YAŞINDAKİ TERANE İSMAİLLİ: ERMENİLERİN BİZE KARŞI YAPTIĞI SOYKIRIMI DÜŞÜNÜYORUM

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu A Haber'de
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu A Haber'de
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar
Ermenistan ateşkese neden uymuyor?
Ermenistan ateşkese neden uymuyor?
Devlet sınırlarını hedef almaya başladı
Devlet sınırlarını hedef almaya başladı
İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine koronavirüs ek genelgesi
İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine koronavirüs ek genelgesi
KYK borcu silinecek mi?
KYK borcu silinecek mi?
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık!
65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık!
Terter'de sözün bittiği an!
Terter'de sözün bittiği an!
Çanakkale'de Kanuni heyecanı! Türk bayraklarıyla...
Çanakkale'de "Kanuni" heyecanı! Türk bayraklarıyla...
Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti!
Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti!
Daha Fazla Video Göster