Son dakika haberi... Ateşkesin başladığı andan itibaren Ermenistan neden ihlale devam etti? Ermenistan ateşkese neden uymuyor? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Jale Aliyeva A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin başladığı andan itibaren Ermenistan neden ihlale devam etti? Ermenistan ateşkese neden uymuyor? Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Jale Aliyeva A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BM'NİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİR

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu: Daha önceki ateşkesler Ermenistan tarafından ihlal edildi ve öyle bir ihlal edildi ki savaş suçu şeklinde ihlal edildi. Hiç cephe hattında olmayan sivil yerleşim birimlerine ateş açıldı. Bütün uluslararası toplum nezdinde bunun gündeme gelmesi BM Güvenlik Konseyi'nin buna karşı önlem kararı alması gerekir aslında. Bu ciddi bir savaş suçudur.

ERMENİSTAN'IN SAVAŞÇILIĞINI GÖSTERMİŞTİR

Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Jale Aliyeva: Son bir haftada iki kez ihlal edilen insani ateşkesin yine de mürekkebi kurumadan dakikalar saatler geçmeden bile Ermenistan tarafından ihlal edilmesi bir kez daha Ermenistan'ın savaşçılığını göstermiştir.