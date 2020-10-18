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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Her alanda destekleyeceğiz!

Son dakika haberi... Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz ’ın ’nü tebrik ediyorum. ', İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Her alanda destekleyeceğiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğandan Azerbaycan mesajı: Azerbaycan’ı her alanda destekleyeceğiz! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN MESAJI: AZERBAYCAN'I HER ALANDA DESTEKLEYECEĞİZ!

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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