Piyasalarda kritik viraj! Altında tehlike, borsada fırsat mı?

Altın, gümüş ve Borsa İstanbul'da yaşanan sert geri çekilmelerin ardından gelen tepki hareketleri, yatırımcıların aklına "Bu seviyeler yeni bir alım fırsatı mı?" sorusunu getirdi. Küresel piyasalardaki son dalgalanmaları, Fed'in faiz çıkmazını ve Borsa İstanbul'da manipülatörlere yönelik başlatılan tarihi temizlik operasyonlarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar, altın ve petrol denklemindeki tehlikelere dikkat çekerek borsanın dolar bazındaki yüksek getiri potansiyelini rakamlarla açıkladı.