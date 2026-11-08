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Anadolu Diyarı | Elazığ'ın saklı cenneti Ağın! Tarihi konakları ve yöresel lezzetleriyle büyülüyor
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Anadolu Diyarı | Elazığ'ın saklı cenneti Ağın! Tarihi konakları ve yöresel lezzetleriyle büyülüyor

A Haber'in “Anadolu Diyarı” özel haberinde bu kez rota, Elazığ'ın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve yöresel lezzetleriyle dikkat çeken Ağın ilçesi oldu. Keban Barajı üzerinde uzanan Ağın Köprüsü, 100 yıllık cumbalı evleri ve 1894 yılında inşa edilen tarihi konağıyla öne çıkan ilçe, ziyaretçilerine geçmişin izlerini taşıyan bir atmosfer sunuyor. Ağın'ın dünyaca ünlü leblebisinin yapım aşamaları da ekranlara taşındı. İlçenin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve geleneksel lezzetlerini A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman görüntüledi.

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