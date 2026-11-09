Karadeniz'de 24 yıl sonra palamut bereketi! Rekor bolluğun sırrı ne? Balıkçılar anlattı

Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürürken tezgâhlarda da hareketlilik oluşturdu. Son 24 yılın en bereketli palamut sezonlarından biri yaşanırken, bol yağışlar, poyraz rüzgârları ve küresel ısınmanın balık popülasyonu üzerindeki etkileri merak konusu oldu. Peki, palamut bolluğunun arkasında hangi nedenler var? Denizlerdeki ekolojik denge bu durumdan nasıl etkileniyor? Balıkçıların değerlendirmelerinden tezgâhlardaki son duruma, şifalı kılıçla hazırlanan özel “çıtılama” tarifinden tereyağı ve sarımsakla pişirilen palamut lezzetine kadar bereketli sezonun tüm ayrıntıları ekranlara taşındı.