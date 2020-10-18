Son dakika: İşgalci Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı Terter'de sözün bittiği an! Evi yıkılan 15 yaşındaki Terane İsmailli: Ermenilerin bize karşı yaptığı soykırımı düşünüyorum

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef aldı. Azerbaycan'ın Terter kenti harabe şehre döndü. A Haber ekibi harabeye dönen binaları görüntüledi. Terter halkı Ermeni bombardımanına karşı sığınaklarda yaşıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri aktarırken harabeye dönmüş evinin önünde oturan 15 yaşındaki Terane İsmailli'yi gördü. Terane yaşadıklarını, hasar görmüş evini ve savaşı A Haber'e anlattı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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