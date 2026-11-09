Velilere dijital bilgi kolaylığı! BiP'in Okul Veli Asistanı ile eğitim bilgileri cepte
Türkiye'nin yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Okul Veli Asistanı” (OVA) kanalıyla velilerin eğitim hayatına ilişkin bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan uygulama sayesinde veliler, çocuklarının eğitim süreçleriyle ilgili bilgilere cep telefonları üzerinden erişebiliyor. Dijital bilgi kolaylığı sağlayan Okul Veli Asistanı, velilerin çocuklarının eğitim hayatını takip etmesine yardımcı oluyor.