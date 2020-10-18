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Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi bozdu! A Haber'de flaş açıklamalar: Ermenistan artık Azerbaycan’ın devlet sınırlarını hedef almaya başladı

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Giriş: 18.10.2020 13:44
Güncelleme:18.10.2020 13:44
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan yine ateşkesi bozdu. Cebrail kenti çevresi gece boyunca Ermeni güçlerince bombalandı. Ateşkesin başladığı andan itibaren Ermenistan ihlale devam etti. Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşgalci Ermenistan yine ateşkesi bozdu. Cebrail kenti çevresi gece boyunca Ermeni güçlerince bombalandı. Ateşkesin başladığı andan itibaren Ermenistan ihlale devam etti. Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ERMENİSTAN SULH ÜLKESİ DEĞİL

Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova: Zaten Ermenistan'ın ateşkese uymayacağını biz ilk evvelden de bilirdik. Ama hiç saat geçmeden ateşkes bozuldu. Biz o zaman bilirdik ki Ermenistan sulh ülkesi değil. Biz yine de muharebe taraftarı olmadığımızı tüm dünyaya sergilemiş olduk.

AZERBAYCAN'IN DEVLET SINIRLARINI HEDEF ALMAYA BAŞLADILAR

Ateşkesin bozulmasında yeni bir durum ortaya çıktı Ermenistan artık Azerbaycan'ın devlet sınırlarını hedef almaya başladı.

SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR

Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney: Öncelikle bir savaş suçu işleniyor. Askeri bir oluşumun hedef olmadığı tamamen sivillerin hedef olduğu ve halkı korkutarak caydırma taktiği izlendiği görülüyor. Sadece Karabağ'la sınırlı bir saldırı değil aynı zamanda Azerbaycan'ın kendi topraklarına yönelik bir saldırı oluşturmak suretiyle aslında bir provokasyon yapmak niyetinde olduklarını görüyoruz. Uluslararası toplumun üzerine düşen çok büyük bir vazife var. Ama maalesef uluslararası toplum bu anlamdaki özellikle BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü toplanacak. Bu bağlamda şu anda 51. Maddeye göre meşru-müdafaa hakkını doğuran bir durum.

Son dakika: İşgalci Ermenistanın sivilleri hedef aldığı Terterde sözün bittiği an! Evi yıkılan 15 yaşındaki Terane İsmailli: Ermenilerin bize karşı yaptığı soykırımı düşünüyorum SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI TERTER'DE SÖZÜN BİTTİĞİ AN! EVİ YIKILAN 15 YAŞINDAKİ TERANE İSMAİLLİ: ERMENİLERİN BİZE KARŞI YAPTIĞI SOYKIRIMI DÜŞÜNÜYORUM

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