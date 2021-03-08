Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı. O açıklamada "Helikopter görüş mesafesinin kaybedilmesi nedeniyle düştü. Kaza ani hava değişimi nedeniyle meydana geldi. Dış bir etken yok." ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı. O açıklamada "Helikopter görüş mesafesinin kaybedilmesi nedeniyle düştü. Kaza ani hava değişimi nedeniyle meydana geldi. Dış bir etken yok." ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.