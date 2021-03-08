Son dakika: İşte Bitlis'teki helikopter kazasının sebebi! MSB'den açıklama geldi





Uçuşun Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz gerçekleştirildi. Ancak saat 14.25'te Muş ile son görüşme yapılmasının ardından 14.30'dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşıldı ve bulut içine girildi. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verildi. Ancak saat 14.41'de kaza kırım meydana geldi.

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