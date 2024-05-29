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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın CHP'ye ziyareti! Tarih belli oldu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 29.05.2024 14:15
Güncelleme:29.05.2024 14:16
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması geldi. Başkan Erdoğan ziyaretin 9 Haziran'dan sonra olacağını söyledi.
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