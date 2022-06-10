10 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini görebiliriz." dedi. Erdoğan, "Kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakmaz." ifadelerini kullandı.