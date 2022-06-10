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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 10.06.2022 15:39
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini görebiliriz." dedi. Erdoğan, "Kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakmaz." ifadelerini kullandı.
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