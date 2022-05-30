Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz birilerinin yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmayız." ifadelerini kullandı.

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