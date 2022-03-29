Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan'a resmi ziyaret: Yeni anlaşmalar masada!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan'ın büyük bir heyetle yapacağı ziyareti sırasında imzalanacak ikili anlaşmalarla ülkeler arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin en üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.

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