29 Mart 2022, Salı
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özbekistan'a resmi ziyaret: Yeni anlaşmalar masada!
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, 29-30 Mart'ta Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan'ın büyük bir heyetle yapacağı ziyareti sırasında imzalanacak ikili anlaşmalarla ülkeler arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin en üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.