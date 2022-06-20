20 Haziran 2022, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Küresel Parlamenter Konferansı'na önemli mesaj
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansı'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir" dedi.