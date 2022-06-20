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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Küresel Parlamenter Konferansı'na önemli mesaj

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Giriş: 20.06.2022 10:00
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansı'na video mesaj gönderdi. Başkan  Erdoğan, "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir" dedi.
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