27 Mayıs 2022, Cuma
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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ve grup toplantısı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.