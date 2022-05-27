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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk dava

A Haber
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Giriş: 27.05.2022 16:09
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video ve grup toplantısı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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