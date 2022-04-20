20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar: Muhalefete 6'lı masa göndermesi

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar: Muhalefete 6'lı masa göndermesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2022 13:04
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bursa'da cezaevi servisine yapılan bombalı saldırıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Irak bölgesel yönetimi ile koordineli çalışıyoruz. Kandil diye bir yer kalmayınca HDP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak. Şehidimize rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi. Muhalefetin 6'lı masa toplantılarını eleştiren Erdoğan, "Coğrafyamız kan ağlarken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomi krizi ile uğraşırken 6 artı 1'li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Vatandaş skandal ve entrikalarını gülerek takip ediyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırıları için de, "Hassasiyetimizi her platformda ilettik. Kutsallarımıza yönelik saldırılara göz yummayacağız. Dünya sessiz kalsa da biz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacağız." diyerek net konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
Huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
Flaş Pençe-Kilit açıklaması!
Flaş Pençe-Kilit açıklaması!
Pençe – Kilit Harekatından yeni görüntü
Pençe – Kilit Harekatından yeni görüntü
Bombalı saldırı! Bakanlar bölgede
Bombalı saldırı! Bakanlar bölgede
Hedefteki bölgeler neden önemli?
Hedefteki bölgeler neden önemli?
Kilit nokta Zap ağırlık merkezi!
Kilit nokta Zap ağırlık merkezi!
Çarpıcı değerlendirme: PKK’nın tuzağına...
Çarpıcı değerlendirme: PKK'nın tuzağına...
Bombalı saldırı! İşte patlama anı
Bombalı saldırı! İşte patlama anı
İşte Moskova pulu!
İşte Moskova pulu!
Bomba işte bu direğe kondu
Bomba işte bu direğe kondu
Cezaevi aracına EYP’li saldırı!
Cezaevi aracına EYP’li saldırı!
Daha Fazla Video Göster