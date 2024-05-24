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Son dakika | Bakan Yerlikaya'da FETÖ operasyonu açıklaması: 45 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 24.05.2024 08:52
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 18 ilde düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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FETÖ operasyonu: 45 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonu: 45 şüpheli yakalandı
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