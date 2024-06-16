16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul bayramda boş kaldı! Sarayburnu Sahili'nde bayram keyfi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 16:58
Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar boş kalan şehrin tadını çıkarıyor. Vatandaşlar sahillere akın etti. Sarayburnu Sahili’nde yaşanan bayram keyfini A Haber muhabiri Figen Koçak anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muğla’ya 70 bine yakın araç giriş yaptı!
Muğla'ya 70 bine yakın araç giriş yaptı!
Sarayburnu Sahili’nde bayram keyfi
Sarayburnu Sahili'nde bayram keyfi
Başkan Erdoğan’a bayram telefonu...
Başkan Erdoğan'a bayram telefonu...
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul'da trafik ne durumda?
Sokrates’in, Pisagor’un, Homeros’un memleketi
Sokrates’in, Pisagor’un, Homeros’un memleketi
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram mesajı
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram mesajı
Pakistan Başbakanı Şerif ile bayramlaşma!
Pakistan Başbakanı Şerif ile bayramlaşma!
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü
İstanbul’da güneşli ve sakin bayram!
İstanbul'da güneşli ve sakin bayram!
2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu!
2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu!
1915 Çanakkale Köprüsü’nde son durum!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum!
Başkan Erdoğan bayram namazını...
Başkan Erdoğan bayram namazını...
Daha Fazla Video Göster