Sokrates’in, Pisagor’un, Homeros’un memleketi | DÜNYA ATLASI

Ege'nin karşı kıyısı, inişli-çıkışlı ilişkiler yaşadığımız Yunanistan. Oldukça köklü bir geçmişe sahip. Antik çağda Batı medeniyetinin beşiğiydi, 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altında da yaşadı. Türk ve Yunan kültürleri arasında birçok benzerlik de bulunuyor. Gelin Yunanistan'ı daha yakından tanıyalım...

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