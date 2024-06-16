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1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum! Tatil rotalarını birleştiren köprüde yoğunluk yaşanıyor mu?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.06.2024 11:34
Kuzey Ege'de tatil rotalarını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tatilci yoğunluğu yaşanıyor mu? Son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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