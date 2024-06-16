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İstanbul'da güneşli ve sakin bayram! İstanbul'dan bayram manzarası

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 16.06.2024 12:48
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk sabahı havanın güneşli olmasıyla birlikte hem güzel hem sakin geçiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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