2 milyondan fazla Müslüman hacı olsu! Mina’ya geçen hacılar Cemarat’ta şeytan taşlıyor

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu. Hacılar 'büyük şeytan' olarak adlandırılan Akabe Cemresi'ne taş atıyor.

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