16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

İstanbul'da bayramın ilk günü trafikte yüzde 29 civarında seyrediyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 16:23
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla beraber İstanbul adeta bomboş kaldı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 29 civarlarında seyrediyor. Trafikteki son gelişmeleri A Haber muhabir Esra Akyürek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’a bayram telefonu...
Başkan Erdoğan'a bayram telefonu...
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul'da trafik ne durumda?
Sokrates’in, Pisagor’un, Homeros’un memleketi
Sokrates’in, Pisagor’un, Homeros’un memleketi
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram mesajı
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram mesajı
Pakistan Başbakanı Şerif ile bayramlaşma!
Pakistan Başbakanı Şerif ile bayramlaşma!
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü
İstanbul’da güneşli ve sakin bayram!
İstanbul'da güneşli ve sakin bayram!
2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu!
2 milyondan fazla Müslüman hacı oldu!
1915 Çanakkale Köprüsü’nde son durum!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum!
Başkan Erdoğan bayram namazını...
Başkan Erdoğan bayram namazını...
Mehmetçik bayramda görev başında!
Mehmetçik bayramda görev başında!
A Haber Mescid-i Aksa’da
A Haber Mescid-i Aksa’da
Daha Fazla Video Göster