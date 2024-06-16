16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camisi'nde kıldı

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 11:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan bayram namazını...
Başkan Erdoğan bayram namazını...
Mehmetçik bayramda görev başında!
Mehmetçik bayramda görev başında!
A Haber Mescid-i Aksa’da
A Haber Mescid-i Aksa’da
Bayram Filistinliler için huzur getirsin
"Bayram Filistinliler için huzur getirsin"
Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı!
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!
Bahçeli’den Cumhur İttifak’ı mesajı
Bahçeli'den Cumhur İttifak'ı mesajı
CHP’li Belediye köpekleri sokağa saldı!
CHP'li Belediye köpekleri sokağa saldı!
Aruşhalı Müslümanların hayat mücadelesi
Aruşhalı Müslümanların hayat mücadelesi
ASELSAN TOLUN hedefi 12’den vurdu!
ASELSAN TOLUN hedefi 12'den vurdu!
Ömrü mücadeleyle geçen ressam!
Ömrü mücadeleyle geçen ressam!
Kızı babasına teslim edildi
Kızı babasına teslim edildi
Tok ve oğlu için süreç nasıl işleyecek?
Tok ve oğlu için süreç nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster