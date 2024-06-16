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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 13:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede, Erdoğan ve Bahçeli karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
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