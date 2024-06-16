Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i arayarak sınırda göre yapan askerlerin bayramını kutladı. Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in kahramanlık hikayelerinin unutulmaz olduğunu vurgularken "Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti." ifadelerini kullandı..

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