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Son dakika: Bakan Koca 20 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı! Yeni vaka sayısı yükseliş sürüyor

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Giriş: 20.07.2020 20:45
Güncelleme:20.07.2020 20:45
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, son 3 günde koronavirüs vaka sayısı en yüksek ve en düşük olan 5 ili açıkladı. Yeni vaka sayısında ise yükseliş sürüyor dün 924 olan yeni vaka sayısı bugün 931'e yükseldi. İşte 20 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 508'e yükseldiğini açıkladı.

931 YENİ VAKA...

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 508'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 404 test yapılırken, 931 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 220 bin 572 oldu. Bugün 992 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 203 bin 2'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 385, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 243 olduğu açıklandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz; Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" ifadelerini kullandı.

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